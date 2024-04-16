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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-04-16 15:23:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra; İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan konuları ele alındı" denildi.

 

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