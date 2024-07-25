Cumalıoğlu ve İnalcık’ı rahmetle anıyoruz

“Tarihçilerin Kutbu” ve “Şeyh’ül Müverrihin” olarak gösterilen Halil İnalcık, vefatının 8. yılında rahmet ve minnetle anılıyor.

Dualarla anılıyor

Eski Çalışma bakanlarımızdan, şair, yazar ve 4. – 5. Dönem milletvekili Dr. Fehmi Cumalıoğlu’nu vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 1912 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Cumalıoğlu, 1932 yılında girdiği Askeri Tıbbiye öğrencisi olarak girdi ve tıp fakültesinden iyi derece ile mezun oldu. Samsun Askeri Baştabibi ve Samsun Tabipleri Odası başkanlığı da yapan Cumalıoğlu, 1960 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 1961 yılında Yeni Türkiye Parti ile siyasete adım atan Cumalıoğlu, 1973- 77 seçimlerinde Milli Selamet Partisi milletvekili olarak meclise girdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatılan Fehmi Cumalıoğlu, 25 Temmuz 1996 yılında Ankara’da vefat etti.

Ortaya koyduğu eserlerle dünya genelinde saygı görmüş ve “Tarihçilerin Kutbu” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının sekizinci yılında anılıyor. Bir asırlık ömrünün son günlerine kadar çalışan İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Dünya çapında tanınan ve ABD vatandaşlığı da teklif edilen Halil İnalcık, Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. Devlet-i Aliyye, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi gibi onlarca esere ve binlerce makaleye imza atan İnalcık, 25 Temmuz 2016’da Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Bakanlar Kurulu kararıyla çok sevdiği Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet’in de türbesinin bulunduğu Fatih Camisi Haziresine defnedildi. Mezarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile “ulema kabri” şeklinde tasarlandı ve yapıldı.