Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edild