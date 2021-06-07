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Aktüel Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 09:50:00 -
Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edild

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