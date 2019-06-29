Cübbeli Ahmet Hoca: Kaftancıoğlu'nda bunu görünce iş değişti!

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, 23 Haziran seçiminden önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Bu konu hakkında açıklama yapan Ünlü, kimsenin dinine göre karar vermediğini, kendisini ilgilendiren durumun ‘devlet düşmanlığı’ olduğunu belirtti. Ünlü, “Canan Kaftancıoğlu’nun da inanıp inanmaması beni alakadar etmez, beni ilgilendiren devlet düşmanlığı. Ben bunu Canan Kaftanoğlu'nda görünce iş değişti.” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, Ulusal Kanal’a konuştu.

İmamoğlu-HDP-Kandil üçgeninin doğru olmadığını savunan İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ünlü, “Seçimlerde Binali beyi destekledik, yani Cumhur İttifakını.” dedi. Ünlü, “Baktık İmamoğlu Demirtaş’ı övüyor, ‘Siyasetini beğeniyorum’ gibi ifadeleri var. Bu Selahattin Demirtaş milleti sokağa dökmüş, 52 kişiyi öldürmüş adam değil midir, devletin aleyhine neler neler yaptılar, acayip ifadeler var.” diye konuştu.

Bu açıklamalardan sonra İmamoğlu’nun milli açıdan sorunlu geldiğini vurgulayan Ahmet Mahmıt Ünlü, “Namazı beş vakit kılıyor mu, içki içiyor mu bunlar beni alakadar etmez.” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun devlet düşmanlığı

Ünlü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında şunları söyledi:

“Canan Kaftancıoğlu’nun da inanıp inanmaması beni alakadar etmez. Beni ilgilendiren devlet düşmanlığı. Ben bunu Canan Kaftancıoğlu'nda görünce iş değişti. HDP'den gelen açıklamalar da var, ‘Biz size kazandırdık siz de bunun gereğini yerine getireceksiniz’ dedi. Kandilin açıklamaları var, Demirtaş’ın son tivitleri... Bütün bunları bir araya getirdiğimizde AK Parti adayından ziyade Cumhur İttifakını destekledik. Yani bizim için önemli olan vatanseverlik, milliyetçilik... İmamoğlu’na ‘vatan haini’ demiyorum ancak Canan Kaftancıoğlu’nun tivitleri vatan hainliğine yol açıyor.”

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“Saadetçilere ‘yaptığınız haramdır’ dedim”

“Parti adı vererek birini ön plana çıkarmamız uygun değil, bunu bir daha da yapmam.” diyen Mahmut Ünlü, “Ama aynı durum olursa yine açıklarız. Saadetçilere, ‘yaptığınız haramdır’ dedim. Çünkü kaybettirdiniz. Kimi kazandırmış oluyorsunuz? Haram kelimesinde bizim muhatabımız Saadet, helalden haramdan anlayan kesim. Ben de bunu bir fetva olarak söyleyebilirim diye telaffuz ettim.” diye konuştu.