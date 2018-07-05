Cristiano Ronaldo Juventus'a ne kadara transfer oldu?

Dünya Kupası maçları devam ederken, bir yandan da kulüplerden bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya bomba teklif geldi. Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'tan reddedilemez teklif geldi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, son dakika transferiyle Juventus kadrosuna dahil olabilir. Santiago Bernabeu'da kalmak istemeyen Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in yıllık 31.5 milyon euro'luk teklifine hünüz sıcak bakmadığı biliniyor. Juventus'un Cristiano Ronaldo için yıllık 40 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenilmişti. Juventus, Cristiano Ronaldo transferi için Real Madrid ile 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Eski Juventus sportif direktörü Luciano Moggi de yaptığı açıklamada Portekizli yıldızın Almanya'da sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyerek "Ronaldo zaten Almanya'da Juventus için sağlık kontrolünden geçti ve sözleşmeyi imzaladı." dedi.