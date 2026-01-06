Çözüm düşündüğünüzden daha kolay! Dirsek ağrısıyla yaşayanlar dikkat

Tenisçi dirseği olarak bilinen ve günlük yaşamda fark edilmeden ilerleyen dirsek ağrıları, yalnızca spor yapanları değil masa başı çalışanlardan el işiyle uğraşanlara kadar geniş bir kesimi etkiliyor. Yaşam kalitesini zamanla düşüren bu yaygın rahatsızlıkta, ameliyat dışı yöntemlerle yüksek oranda başarı sağlandığı ifade ediliyor.

Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, yaygın dirsek ağrısının nedenlerini ve etkili tedavi yollarını anlattı. Dirsek çevresinde en sık karşılaşılan kas-iskelet sistemi sorunlarından birinin tenisçi dirseği olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Serin, "Bu rahatsızlığın temelinde tekrarlayan ve zorlayıcı hareketler yatıyor. Ön kolu hareket ettiren kasların dirsek dışındaki yapışma noktasında, zamanla oluşan mikro hasarlar önce bir iltihaplanma sürecini, ardından da doku yıpranmasını beraberinde getiriyor. Bu süreç hastalarda giderek artan bir ağrıya neden oluyor. Ağrı genellikle dirseğin ve ön kolun dış tarafında hissedilir, zorlayıcı hareketlerle belirgin şekilde artar. Bazı hastalarda bu ağrı gece uykusunu bozacak kadar şiddetli olabilir. Toplumun yaklaşık yüzde 1-3'ünü etkileyen tenisçi dirseği, kadın ve erkeklerde benzer oranlarda görülürken, özellikle 30-60 yaş aralığında daha sık karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

“Spor değil yanlış teknik”

Tenisçi dirseğinin yalnızca spor yapanlara özgü bir sorun olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Serin, "El gücünün yoğun kullanıldığı işler, uzun süreli ve tekrarlayan hareketler, günde bir saatten fazla aynı el-bilek aktivitesinin yapılması tenisçi dirseği riskini artırıyor. Sigara kullanımı ve bazı hastalarda uzun süreli kortizon kullanımı da tendon dokusunun iyileşme kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle raket sporlarında yanlış teknik, uzun süreli ve sık oyun, raketin sap uzunluğu ve ağırlığının kişiye uygun olmaması dirseğe binen yükü artırarak sorunu tetikleyebiliyor. Raket sporlarının yanı sıra okçuluk, kriket, eskrim, golf ve dağcılık gibi branşları da lateral epikondilit ile ilişkili" ifadelerini kullandı.

Tenisçi dirseğinde en sık görülen belirtinin dirseğin dış kısmında hissedilen ağrı olduğunu anlatan Serin, "Başlangıçta yalnızca zorlayıcı hareketlerle ortaya çıkan bu ağrı, zamanla kavrama gücünde azalma, el bileğini kullanmakta zorlanma ve ileri evrelerde dirsek hareketlerinde kısıtlılıkla kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Tanının çoğu zaman hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve fizik muayene ile kolaylıkla konulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Serin, uzun süre devam etmeyen olgularda ultrasonografi veya MR gibi ileri görüntüleme yöntemlerine genellikle ihtiyaç duyulmadığını, muayene sırasında uygulanan bazı özel testlerin tanıyı desteklediğini kaydetti.

Bu hastalıkta tedavi şart mı?

Tedavide temel hedeflerin ağrıyı azaltmak, tendon dokusunun iyileşmesini sağlamak, dirsek fonksiyonlarını geri kazandırmak ve hastalığın tekrarlamasını önlemek olduğunu vurgulayan Serin, "Lateral epikondilitte ameliyat dışı tedaviler hastaların yaklaşık yüzde 95'inde başarılı sonuçlar veriyor" diye konuştu.

Tedavi sürecinin çoğu zaman aktivite düzenlemesi, istirahat ve kısa süreli iltihap giderici ilaç kullanımıyla başladığını da belirten Serin, soğuk uygulama, egzersizler, ortezler, fizik tedavi yöntemleri ve gerekli durumlarda enjeksiyonların da tedavi seçenekleri arasında yer aldığını kaydetti.

Ağrıyı artıran hareketlerden kaçınmanın önemine dikkat çeken Serin, sporcularda ise 6-12 hafta spora ara verilmesi, spora özgü germe ve güçlendirme egzersizleri ile doğru teknik ve uygun ekipman kullanımının tedavinin başarısını belirleyen temel unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.