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Eğitim Covid-19 kurallarına uyum uyarısı
Eğitim

Covid-19 kurallarına uyum uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, kampüslerde Covid-19’a karşı alınan tüm önlemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Topkaya, yerleşkelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:10:00 -
Covid-19 kurallarına uyum uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, kampüs ziyaretlerinde alınması gereken tedbirleri sıraladı. Topkaya, ilk olarak maske takmaya devam edilmesi uyarısı yaptı.

Güvenli kampüs

Topkaya, Yeditepe Üniversitesi Kampüsü’nün güvenli olduğunu da vurguladı. Topkaya, yerleşkede güvenli hayatın sürdürülebilmesi için gerekli her adımı attıklarını hatırlattı. Covid-19 tehdidinin önüne geçmek için konulan kurallara uyulması gerektiğini kaydeden Topkaya, “Birey, kaidelere riayet ederek hem kendisini hem de toplumun genelini korumakla yükümlüdür” dedi.

Rehavete kapılmamalıyız

Topkaya, aşılananları rehavete kapılmamaya davet etti. Enfeksiyon geçirenlerin de aşılananların da yeniden enfekte olabileceğini bu nedenle başlayacak akademik yılda ve tercih sürecinde tüm önlemlerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Topkaya, virüsün yayılımını engellemek için alınabilecek en önemli tedbirlerin ‘maske, mesafe ve hijyen’ olmaya devam ettiğini bildirdi. Topkaya, şu ifadeleri kullandı: “Sınıflar, kantinler, kapalı alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka mesafeye dikkat edilmeli. Maske kesinlikle çıkarılmamalı. Açık alanlarda da virüsün bulaş riski olduğu unutulmamalı. Açık alanlarda da maksimum önlemler alınmalı. Yeni Delta mutasyonunun da bulaş riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Şu an en yaygın mutant virüs delta olduğu için de mesafemiz 1.5 metreden, 2 metreye çıktı. Gerekli uyarıları yapma konusunda da tüm görevliler bilgilendirildi. Maske takmak unutulsa dahi görev yapan arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapmaları konusunda eğitildi. Biz ‘Güvenli Kampüs’ standartları gereği alacağımız güvenlik önlemlerinden hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Sürdürülebilir eğitim için gerekli tüm önlemleri alarak çocuklarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız.”

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