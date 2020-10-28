"Çorum'un Doğal ve Kültürel Güzellikleri" fotoğraf yarışması

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince düzenlenen "Çorum'un Doğal ve Kültürel Güzellikleri" fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Sanat Sokağı'nda açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmanın yanı sıra görsel arşiv oluşturmak amacıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 177 fotoğraf sanatçısı 637 fotoğrafla katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada 3 başarı, 3 mansiyon ve 30 sergileme olmak üzere 36 fotoğrafın ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Ödüllü fotoğrafları sergi aracılığıyla Çorum halkıyla buluşturduklarını dile getiren Aşgın, "Şehrimiz Hititlerin merkezi, dünyanın merkezi. Dolayısıyla kültür bizim hayatımızda çok önemli. Şehirler aynı insanlar gibi yaşayan varlıklar ve hafızaları var. Bu hafızayı diri tutmak adına fotoğraf ve resim sanatları çok önemli. Bu nedenle fotoğraf yarışması düzenledik." dedi.

Yarışma jürisinde Türkiye'nin önemli sanatçı ve akademisyenlerinin yer aldığını aktaran Aşgın, "Jürimizin değerlendirmesiyle 36 fotoğrafa ödül verdik. Şehrimizin tanıtımı adına önemli bulduğumuz bu serginin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aşgın, daha sonra Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ile birlikte sergiyi gezdi.