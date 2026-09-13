Çorum’da yangında mahsur kalan 7 kişi merdivenle kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 2’si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırılırken dairede hasar meydana geldi.
Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde’deki 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, evdekilerin mahsur kalmasına neden oldu. Irak uyruklu bir ailenin yaşadığı dairedeki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuk odasından çıktığı değerlendirilen yangında mahsur kalan 2'si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.