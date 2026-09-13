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Dünya Çorum’da yangında mahsur kalan 7 kişi merdivenle kurtarıldı
Dünya

Çorum’da yangında mahsur kalan 7 kişi merdivenle kurtarıldı

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Çorum’da yangında mahsur kalan 7 kişi merdivenle kurtarıldı

Çorum’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 2’si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler hastaneye kaldırılırken dairede hasar meydana geldi.

Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde’deki 4 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, evdekilerin mahsur kalmasına neden oldu. Irak uyruklu bir ailenin yaşadığı dairedeki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk odasından çıktığı değerlendirilen yangında mahsur kalan 2'si çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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