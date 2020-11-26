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Aktüel Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:08:35 -
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların üst aramasında ve evlerinde satışa hazır 11 gram eroin, şırınganın içinde 2 mililitre sıvı eroin, 36 tablet sentetik hap, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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