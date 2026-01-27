  • İSTANBUL
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3'ü çocuk 8 yaralı
Yerel

Çorum’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Çorum’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Çorum-İskilip karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu üzerindeki Deller köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Orhan C. yönetimindeki 19 AEN 980 plakalı otomobil ile Eyüp Y. idaresindeki 19 AEN 536 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek C. (38), Elif Osman Y. (62), Seyit Ç. (37), Gamze C. (15), Elanur C. (17) ve Eda Y. (10) yaralandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz ve uzun süreli çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

