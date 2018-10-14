Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio fırtınası! 2-1
Mehmet Aurelio'nun çalıştırdığı TFF 3.Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor kendi seyircisi önünde Anagold 24Erzincanspor'u konuk etti. Ev sahibi Çorum Belediyespor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.14 Ekim 2018 Pazar 01:58
Mehmet Aurelio'nun çalıştırdığı TFF 3.Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor kendi seyircisi evinde Anagold 24Erzincanspor'u ağırladı.
Ev sahibi Çorum Belediyespor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Çorum Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Fahri ve Yakup Alkan'dan gelirken deplasman ekibi Erzincanspor'un tek golü ise Ali Öztürk'ten geldi.
Öte yanda TFF 3.Lig 3.Grup'ta Çorum Belediyespor'un golcüsü Yakup Alkan gol krallığında 6 golle zirvede yer alıyor.
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