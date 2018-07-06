Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Özcan Akit'e konuştu! 'Minimum 4 transfer daha...'

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Özcan yeni sezon öncesi Akit'e önemli değerlendirmelerde bulundu.

YENİ SEZON ÖNCESİ TRANSFER NOKTALADIN MI?

Transferdeki son durumu da açıklayan Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Özcan,''Transfer çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun kadrosunda yer alan 4’ü genç ve gelecek vadeden 8 futbolcumuzla sözleşme yeniledik. Yine bununla birlikte dış transferde 3’ü bonservis sorunları sebebiyle açıklayamadığımız toplam 12 futbolcuyu renklerimize bağladık. Minimum 4 transfer daha yaparak transferi noktalayıp 10 Temmuz’dan itibaren yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerimizde başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

AÇIKLANAN GRUP HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Çorum Belediyespor'un genel durumuna da değinen Özcan, ''Kağıt üzerinde en zor gruba düştük gibi bir intiba oluşuyor. Bu teoride kabul edilebilir ancak pratikte zor-kolay diye bir ayrım söz konusu olamaz. Bizim grubumuzda iddialı takımların diğer gruplara nazaran fazla olması açıkçası benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Biz bu takımı 3 yıllık proje sonunda herkesin arzu ettiği noktaya getireceğiz derken, grupta kaç tane iddialı takımla oynayacağımızı aklımıza bile getirmedik. Zira biz kendimizden sorumluyuz ve bizim ne yapacağımız önemli. Çorum Belediyespor isek ve binlerce sevenimizin desteğiyle yola çıkacaksak rakiplerimizin de bir bir üstesinden geliriz Allah’ın izniyle. Tabi bunu derken hiçbir rakibimizi de küçümsemediğimizi belirtmek isterim. Benim için iddialı olduğu düşünülen takım neyse transfer yapamadan lige girmiş takım da odur. Sahada oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz.''dedi

ÇORUMLULARA GENEL MESAJINIZ VAR MI?

Son olarak taraftar desteğini beklediğini belirten Fatih Özcan, ''Çorum benim doğup büyüdüğüm ata toprağım. Çorumspor ise benim ilk gözağrım. Şu anda kulübün adının Çorum Belediyespor olması önemli değil. Bu hem benim gözümde, hem de taraftarımızın gözünde Çorumspor olarak görülür, adlandırılır dillendirilir. İnşallah önümüzdeki sezon da kulübün adını Çorumspor olarak değiştireceğiz. Taraftarımız göreve geldiğimiz günden beri büyük bir teveccühgöstererek bizi sahiplendi. Sağ olsunlar, onlardan aldığımız enerjiyle ve yine onların dualarıyla arzuladığımız hedeflere bir bir ulaşacağız. Benim tek isteğim, sabırla bu takımı desteklemeleri. Çünkü yeni bir takımız ve sabra her şeyden daha fazla ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.