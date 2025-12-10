  • İSTANBUL
Yerel Çorum Alaca'da zincerleme kaza: 4 yaralı
Yerel

Çorum Alaca'da zincerleme kaza: 4 yaralı

DHA Giriş Tarihi:
DHA Giriş Tarihi:
Çorum Alaca'da zincerleme kaza: 4 yaralı

Yozgat-Çorum kara yolunda peş peşe meydana gelen iki kazada, tırı devrilen sürücü ile yardım etmek için duran otomobildekiler yaralandı.

Çorum’un Alaca ilçesinde, Yozgat-Çorum kara yolunun Sincan mevkisinde gıda yüklü tırın devrilmesiyle başlayan zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Mehmet H. yönetimindeki 33 AGS 784 plakalı tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN ARAÇ, ARKADAN ÇARPMAYA MARUZ KALDI

Kazayı gören Ahmet G., yardım etmek amacıyla otomobilini yol kenarına park etti. Ancak kısa süre sonra aynı istikametten gelen Müslüm K. yönetimindeki 19 ADD 650 plakalı hafif ticari araç, otomobile arkadan çarparak ikinci bir kaza meydana getirdi.

4 KİŞİ YARALANDI, TIR SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kazalarda sürücüler Mehmet H. ve Müslüm K. ile hafif ticari araçta bulunan Leyla K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.
Dere yatağına devrilen tırda sıkışan sürücü Mehmet H., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

