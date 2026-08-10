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Gündem Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde yanarak öldü
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Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde yanarak öldü

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Çorlu'da korkunç kaza: Aracının içinde yanarak öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada korkunç bir sonla bitti. Yanan aracın içinde sıkışan sürücü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Feci kaza, Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Erdoğdu (71) idaresindeki otomobil ile U.K. idaresindeki otomobil bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Erdoğdu yanarak hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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