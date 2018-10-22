Çorapla asla uyumayın! Neden mi?

AYAKLAR HAVASIZ KALIR

Çorapla yatağa girmek ayrıca terlemeye ve ayakların havasız kalmasına yol açacağından ayakta mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Çorapla yatmanın ortaya çıkaracağı bir diğer sorun da ayakta çıkabilecek egzamalardır. Çorap ile yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu “periferik” dolaşımı olumsuz etkiler, yani o bölgedeki kan dolaşımını bozar. Kan dolaşımının bozulması ayakta morarmalara, derinin kurumasına ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozukluklarına bile neden olabilir.

ÇORAPTA DETERJAN KALABİLİR

Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler oluşturabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara neden olabilir .Bu yüzden gece yatarken çorapların çıkartılmasını deri ve ayak sağlığı açısından son derece önemlidir.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ

Ayakkabı ortopedik ve ayağı fazla terleten malzemeden yapılmamış olmalıdır. Çok dar ayakkabılar tercih edilmemelidir.

DOĞRU ÇORAP ALINMALI

Ayakkabılar, ayağı terletmeyen, pamuklu çoraplarla giyilmeli, çoraplar sık değiştirilmeli, yıkandıktan sonra iyi durulanmalıdır, çorapta deterjan artıkları kalmamalıdır. Ayrıca çoraplar gece yatarken çıkarılmalıdır.

AYAK BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Tırnaklar ete batmayacak şekilde düz olarak kesilmeli, hijyenik olmayan aletlerle pedikür yapılmamalı, ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları iyice kurulanmalı ve uygun bir kremle ayak kremlenmelidir. Yukarıdaki faktörlere dikkat edilmezse, ayakta çeşitli ortopedik bozuklukların yanı sıra mantar, nasır, egzama, tırnak batması, tırnak enfeksiyonları gibi birçok dermatolojik sorunla karşılaşmak mümkündür.