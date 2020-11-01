Çöpümüzün yarıya yakını ‘gıda ürünü’

Gıda israfının boyutlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’nin bu konudaki karnesinin dünyadaki gelişmiş ülkelerle benzeştiğine vurgu yaptı. Refah içindeki ülkelerin dahi gıda israfını büyük bir başarıyla engelleyebildikleri projelerinin olmadığına dikkati çeken Aral, “Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan coğrafyalarda gıda israfı daha az ama dünyanın geri kalanının ülkemizdeki gibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor” diye konuştu.



“Gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz”



Aral, dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağını anımsatarak, “Yani eğer biz gıda israfını bugün engelleyemezsek, gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz. Bu çok acı bir bedel olur. Tek amacımız bunu engellemek. Biz gıda israfının engellenebileceğine ve torunlarımıza bolluk ve bereket içinde bir dünya bırakacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



İSTİB’in düzenlediği Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında dünyadaki örnekleri, uygulamaları, başarılı ve başarısız girişimleri ve mevzuatları çalıştıklarını kaydeden Aral, her ülkenin kendi dinamiklerine göre farklı değişkenleri olmasına karşın prensipte gıdanın çöpe gitmeyip insan ile buluşması gerektiğini ve bu konuda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel ve bölgesel birçok iyi proje yürüttüğünü dile getirdi.



Aral, israfla mücadele konusunda topyekün harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, “Biz İSTİB olarak kendimizi sorumlu hissettik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı şirketler ve STK’lar da sosyal sorumluluk çalışmalarını gıda israfına yoğunlaştırmış durumda, umarız bu duyarlılık artar. Örneğin biz Türkiye Aşçılar Federasyonu ile restoranlardaki israfın boyutunun tespiti ve önlenmesine yönelik bir çalışma yapacağız” dedi.Gıda sektörünün, öncelikle kendi içindeki israfın hangi aşamalarda, hangi nedenlerle ve ne miktarda olduğuna dair araştırmalar yapması gerektiğine işaret eden Aral, acilen önleyici tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.