  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çöpümüzün yarıya yakını ‘gıda ürünü’
Aktüel

Çöpümüzün yarıya yakını ‘gıda ürünü’

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’deki gıda israf oranları ile gelişmiş ülkelerdeki oranların benzediğini belirterek, “Çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:05:00 -
Çöpümüzün yarıya yakını ‘gıda ürünü’

Gıda israfının boyutlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’nin bu konudaki karnesinin dünyadaki gelişmiş ülkelerle benzeştiğine vurgu yaptı. Refah içindeki ülkelerin dahi gıda israfını büyük bir başarıyla engelleyebildikleri projelerinin olmadığına dikkati çeken Aral, “Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan coğrafyalarda gıda israfı daha az ama dünyanın geri kalanının ülkemizdeki gibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor” diye konuştu.

“Gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz”

Aral, dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağını anımsatarak, “Yani eğer biz gıda israfını bugün engelleyemezsek, gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz. Bu çok acı bir bedel olur. Tek amacımız bunu engellemek. Biz gıda israfının engellenebileceğine ve torunlarımıza bolluk ve bereket içinde bir dünya bırakacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTİB’in düzenlediği Gıda İsrafını Engelleme Projesi kapsamında dünyadaki örnekleri, uygulamaları, başarılı ve başarısız girişimleri ve mevzuatları çalıştıklarını kaydeden Aral, her ülkenin kendi dinamiklerine göre farklı değişkenleri olmasına karşın prensipte gıdanın çöpe gitmeyip insan ile buluşması gerektiğini ve bu konuda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel ve bölgesel birçok iyi proje yürüttüğünü dile getirdi.

Aral, israfla mücadele konusunda topyekün harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, “Biz İSTİB olarak kendimizi sorumlu hissettik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı şirketler ve STK’lar da sosyal sorumluluk çalışmalarını gıda israfına yoğunlaştırmış durumda, umarız bu duyarlılık artar. Örneğin biz Türkiye Aşçılar Federasyonu ile restoranlardaki israfın boyutunun tespiti ve önlenmesine yönelik bir çalışma yapacağız” dedi.Gıda sektörünün, öncelikle kendi içindeki israfın hangi aşamalarda, hangi nedenlerle ve ne miktarda olduğuna dair araştırmalar yapması gerektiğine işaret eden Aral, acilen önleyici tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şe..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatan..
Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor
Ekonomi

Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor

Partisinin il başkanları ile genel merkez binasında biraraya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay