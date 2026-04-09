COP31 Öncesi 100’ün Üzerinde Bakan Sıfır Atık Forumu İçin İstanbul’da Buluşacak

Uluslararası iklim diplomasisinin en kritik eşiklerinden biri öncesinde dünya; çevre, iklim ve sürdürülebilirlik gündeminin en kapsamlı buluşması için İstanbul’da bir araya gelecek. 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, içerik derinliği, katılım düzeyi ve temsil gücü bakımından COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek olan forum; hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform niteliği taşıyacak. Sıfır Atık Forumu’nun 150’den fazla ülkeden katılımcıyı, 500’ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul’da buluşturması bekleniyor.

Sıfır Atık Hareketi Global İklim Politikalarına Yön Veriyor

Vakfın Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede ulusal bir çevre politikası olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’nin öncülüğünde şekillenen bu yaklaşım, artık çok taraflı diplomasi, kalkınma politikaları ve iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenecek Forum, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, akademiyi, özel sektör temsilcilerini, finans kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek çok paydaşlı bir dönüşüm zemini oluşturacak.

"Hedefimiz: COP31'e Uygulanabilir Çıktılarla Katkı Sunmak"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul’da düzenlenecek Forum’un, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

“COP31 sürecine ilerlerken, sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırmak zorundayız. İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı buluşma; hükümetler, yerel yönetimler, finans kuruluşları, özel sektör ve gençleri aynı zeminde bir araya getirerek yalnızca sorunları tartışan değil, uygulanabilir ve ölçülebilir politika önerileri geliştiren güçlü bir iş birliği altyapısı oluşturacaktır. Hedefimiz; sıfır atık yaklaşımını küresel iklim ajandasının belirleyici bileşenlerinden biri haline getirmek ve COP31’e somut, uygulanabilir çıktılarla katkı sunmaktır.”

100’ün Üzerinde Bakan İstanbul’da Buluşacak

Forum kapsamında 100’den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu bakanlarının İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu düzeyde bir katılım, organizasyonu yalnızca bir tematik zirve olmaktan çıkararak küresel çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

Bakanlar düzeyindeki oturumlarda;

• Döngüsel ekonomi politikaları

• Plastik kirliliği ile mücadele

• Atık yönetiminde küresel standartların uyumlaştırılması

• İklim finansmanı ve yeşil yatırımlar

• Gelişmekte olan ülkeler için kapasite geliştirme mekanizmaları

gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak.

Üç Gün Sürecek Çok Boyutlu Politika Gündemi

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, üç gün boyunca eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çok sayıda panel ve oturumda sıfır atık yaklaşımının farklı boyutları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Programda öne çıkan başlıklar arasında:

• Gıda israfının önlenmesi

• Organik atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltımı

• Döngüsel ekonomi finansmanı ve sürdürülebilir yatırım araçları

• Şehirlerde sıfır atık uygulamaları ve yerel yönetim modelleri

• Plastik kirliliği ve küresel politika süreçleri

• Yeniden kullanım sistemleri ve ürün onarımını teşvik eden mekanizmalar

• Enerji sistemlerinde atık önleme stratejileri

• Tekstil ve moda sektöründe döngüsel dönüşüm

yer alıyor.

Bununla birlikte; gençlerin sistem tasarımındaki rolü, tüketim alışkanlıkları ve davranış değişikliği, eğitim ve kültür politikalarının sıfır atık üzerindeki etkisi, inşaat ve yıkım atıkları, elektronik atık yönetimi, ambalaj sistemleri ve endüstriyel dönüşüm gibi teknik ve sektörel başlıklar da farklı oturumlarda ele alınacak.

Bu kapsamlı içerik yapısı, forumu yalnızca politika düzeyinin dışında; sektör, finans ve toplumsal dönüşüm boyutuyla da bütüncül bir platform haline getiriyor.

Gençlik Oturumu ile Yeni Nesil Çözüm Perspektifi

Bu yıl forum kapsamında gençlerin aktif katılımını güçlendirmek amacıyla özel bir Gençlik Oturumu da düzenlenecek. Gençlerin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki çözüm önerileri, inovatif yaklaşımları ve politika katkıları uluslararası paydaşlarla doğrudan buluşturulacak.

Bu oturumla gençlerin, politika üretim süreçlerinin aktif aktörü olarak konumlandırılması hedefleniyor.

COP31 Öncesi Küresel Ajandayı Belirleyecek

Forum, Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nın 31. Oturumu (COP31) öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği en kapsamlı platform olarak konumlanıyor.

Özellikle;

• Ulusal Katkı Beyanlarının güçlendirilmesi

• Atık sektörünün karbon azaltımındaki rolü

• Şehirlerin ve üniversitelerin iklim eylem planları

• Sıfır atık uygulamalarının iklim politikalarına entegrasyonu

başlıkları, küresel müzakere süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak şekilde ele alınacak.

Bu yönüyle Sıfır Atık Forumu, COP31 öncesi küresel çevre diplomasisinin stratejik eşiklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın En Büyük Sıfır Atık Platformu

Katılımcı sayısı, temsil edilen ülke çeşitliliği ve içerik derinliği bakımından Forum, sıfır atık temalı en geniş kapsamlı uluslararası organizasyon olma iddiasını taşıyor.

Üç gün sürecek program kapsamında:

• Yüksek Düzeyli Bakanlar Oturumları

• Küresel İyi Uygulama Sunumları

• Gençlik ve Yerel Yönetimler Oturumları

• Özel Sektör ve Yeşil Finans Panelleri

• Sergi Alanları

yer alacak.

Ayrıca döngüsel üretim modelleri, ileri geri dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geniş bir sergi alanında uluslararası paydaşlarla buluşturulacak.

İstanbul, İklim Diplomasisinin Merkezi Oluyor

Tarihsel ve jeopolitik konumuyla kıtaları buluşturan İstanbul, bu kez küresel çevre politikalarının kesişim noktası olacak. Atatürk Havalimanı’nın geniş ve stratejik alanı, binlerce katılımcıyı ağırlayacak çok boyutlu bir organizasyon altyapısıyla Forum’a ev sahipliği yapacak.

Sıfır Atık Forumu, yalnızca mevcut sorunlara çözüm arayan bir toplantı değil; aynı zamanda yeni küresel iş birliklerinin, finansal mekanizmaların ve politika ortaklıklarının inşa edileceği güçlü bir diplomatik zemin sunacak.

Sıfır Atık Yaklaşımı İklim Eylemi Süreçlerine Yön Verecek

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek Forum’un temel hedefi; tüketim alışkanlıklarından üretim modellerine kadar uzanan geniş bir yelpazede sistem dönüşümünü hızlandırmak ve sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin merkezine yerleştirmek.

5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek bu tarihi buluşma, çevre ve iklim alanında küresel karar alma süreçlerine yön verecek nitelikte somut çıktılar üretmeyi hedefliyor.

Dünya, COP31 öncesi en büyük çevre ve iklim buluşmasında İstanbul’da bir araya gelecek.