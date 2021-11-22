Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa ölüm yıl dönümünde rahmetle anıldı

YENİ AKİT ANKARA

1’inci Cihan Harbi sırasından görev yaptığı Hicaz Cephesi’nde İki yıl yedi ay çekirge yiyerek Medine'yi müdafaa eden Çöl Kaplanı Ömer Fahreddin Türkkan vefatının 73’üncü yıl dönümünde rahmetle anıldı.

"Çekirge yiyerek savundular"

Sosyal medya üzerinden “Çöl Kaplanı” etiketiyle paylaşımda bulunan binlerce vatandaş ve devlet erkânı, “Medine ve kutsal emanetleri 2 yıl 7 ay boyunca kahraman Mehmetçik ile savunan Çöl Kaplanı Ömer #FahreddinPaşa’yı vefatının 73. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum”, “"Medine Müdâfi", “Türk Kaplanı", “Çöl Kaplanı", “Medine Kahramanı" Fahreddin Paşa’yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” , “Bugün Vefatının 73. Yıldönümünde Rahmetle andığımız Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası Sırasında Şehit Düşen Askerlerinin Kabrini Ziyaret Sırasındaki Mahzun Bir Anı” , “Lawrence’ın “Çöl Kaplanı” olarak tanımladığı Ömer Fahrettin Paşa’nın, bir avuç Mehmetçikle Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine’yi 72 gün boyunca, yalnızca çekirge kavurması yiyerek savunması, tarihe altın harflerle yazılacak bir destandır. Vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandılar.