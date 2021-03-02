Hangi illerde kafeler restoranlar açılmayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni bir döneme geçildi. İllerdeki vaka sayılarına göre yerinde karar süreci başladı. Risk haritasında çok yüksek riskli illerde yaşayanlar kafelerin, restoranların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, paket servis yasaklandı mı?

Çok yüksek riskli illerde paket servisler yapılacak mı?

Çok yüksek riskli yerlerde kafeler, restoranlar, lokantalar, kıraathaneler, pastaneler gibi yeme içme mekanları müşteri kabul etmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye