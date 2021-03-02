  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çok yüksek riskli illerde paket servisler yapılacak mı?
Yaşam

Çok yüksek riskli illerde paket servisler yapılacak mı?

Kafelerin restoranların açılmadığı iller hangileri? Esnafın uzun zamandır beklediği açıklama kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Bazı illerde normalleşme adımları atılırken, çok yüksek riskli illerde kısıtlamaların devamına karar verildi. Peki, çok yüksek riskli illerde paket servis, gel al servis sürecek mi? Paket servis yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:53:00 -
Çok yüksek riskli illerde paket servisler yapılacak mı?

Hangi illerde kafeler restoranlar açılmayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalarla ilgili yeni bir döneme geçildi. İllerdeki vaka sayılarına göre yerinde karar süreci başladı. Risk haritasında çok yüksek riskli illerde yaşayanlar kafelerin, restoranların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, paket servis yasaklandı mı?

Çok yüksek riskli illerde paket servisler yapılacak mı?

Çok yüksek riskli yerlerde kafeler, restoranlar, lokantalar, kıraathaneler, pastaneler gibi yeme içme mekanları müşteri kabul etmeyecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye 

Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?
Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Yaşam

Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?
Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Yaşam

Korona aşısı olduğuna dair belge nereden alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaz..
Bir belediyeye daha kayyım atandı
Siyaset

Bir belediyeye daha kayyım atandı

Terör iltisaklı olduğu ortaya çıkan bir belediyeye daha müdahale edildi. HDP'li Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyım atandı.
Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?
Gündem

Bursa'da restoran ve kafeler açılacak mı? Bursa'da kafeler ne zaman açılacak?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarından sonra hangi illerde restoran ve kafelerin açıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay