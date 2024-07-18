Çok uzun nafaka dinen caiz değil! Nafaka zulmüne son verilmeli

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Dünyada örneği olmayan süresiz nafaka zulmü 36 yıldır boşanan erkeği mağdur ediyor. Kamuoyundan devamlı inananların yüz akı Akit’in haberlerinde yer verdiği bu zulme “Dur” denmesi çağrısı geliyor.

Dikkatler ise Meclis Adalet Komisyonu’nda “Evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapılacak yazılı başvuruyla kadın, kocasının soyadı önünde bekârlık soyadını kullanabilecek” maddesini geçirerek aile bütünlüğünün korunmasına imkân veren Cumhur İttifakı’nda. Toplumda ittifak ortakları AK Parti ve MHP’nin soy bağını parçalamayı önlediği gibi süresiz nafaka uygulamasını da ortadan kaldıracağı ümidi güçleniyor.

Haksızlığa son verilmeli

İlahiyatçılarca da İslâm hukukuna aykırı olup rıza dışı alındığı için haram hükmüne giren süresiz nafakanın kaldırılması talep ediliyor.

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Fıkıh alimleri, boşanan erkeğin tazyik hapsiyle karşı karşıya kalmasına yol açan süresiz nafaka uygulamasına son verilmesinin vaktinin geldiğini dile getirdiler. Boşanılan kadına ölüme kadar nafaka ödemenin dinen caiz olmadığını vurguladılar. Aile dostu derneklerin yetkilileri de “Yuvaları yıkan İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı, kadının soyadı sorunu da çözüme kavuşturuldu, sıra süresiz nafaka hukuksuzluğuna geldi. İvedilikle İslâmi ve insani olmayan bu hukuksuzluk ortadan kaldırılmalı” ifadelerini kullandılar.

“İnsanlığı teşvik edin”

Akit’e konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, şunları söyledi:

“Süresiz nafakanın ne İslâm’da ne de hukukta karşılığı vardır. Dini ve hukuki yönü olmayan süresiz nafakanın kaldırılması zarurettir. Kadının hakları bellidir. Kadın boşandığı zaman mehrini, zati eşyalarını alır. Fark etmez bu eşyalar kocasından da kalsa kadınındır. Kocasının aldığı hediyeler de kadınındır. Yine erkek tarafından çocuk bakım ücreti de kadına verilir.

Çocuğun nafakası babaya aittir. Bu nafakayı kadın, anne olması hasebiyle alır. Bunun dışında kadına süresiz nafaka verilmez. Süresiz nafaka İslâm’la da hukukla da bağdaşmaz. İslam’a göre karabet ve mülkiyetten ötürü nafaka verilir. Karabet, nikâhtan ötürü nafaka vermeyi gerektirir. Kadın zengin olsa da erkekten nafaka alır. Mülkiyet de erkeğin mülkünde olduğu için nafaka vermeyi gerektir. Nikâh akdinin bitmesiyle kadına nafaka da ortadan kalkar. Onun için ‘Süresiz nafaka vardır, dinen ve hukuken uygundur’ diyenler toplumu yanıltmaktadır. Süresiz nafaka, zulümdür ve bunun kaldırılması mecburidir.

Yani belli dönem, iddet içinde ve iddetin dolmasının akabinde koca kendi gönlüyle harçlık verir. İlgili ayet-i kerimede de buna işaret ediliyor. İlgili ayet-i kerimede ‘İnsanlığı unutmayın, siz bir zamanlar beraberdiniz’ deniyor. Hülâsa toplumumuzda boşanma olduğunda taraflar düşman oluyorlar. Bu, uygun değildir. Taraflar, hâl hatır sormalıdır. Dinimizin hakkın yanında muhabbeti teşvik ettiği unutulmamalıdır.”

El aleme değil, Allah'ın emirlerine bakılsın

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan da şunları kaydetti: “İstanbul Sözleşmesi’ne son verilmesi ve ardından kadının hem kendisinin hem de kocasının soyadını taşıyabilmesinin önünü açan kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçmesiyle süresiz nafakaya adil bir süre getirilmesi konusunda ümitlerimiz arttı. Meclis’in süresiz nafaka zulmünden yüz binleri kurtarması en önemli beka sorunu hâle gelmiştir.

Talak Suresi’nin ayetlerinde Allah (C.C.) nafaka konusunda çözümü sunmuştur. Meclis’imizden beklentimiz de el alem, feministler, LGBT yerine Allah’ın emirlerine bakılarak adaletin yerine getirilmesidir ve ailenin korunması adına süresiz nafakanın devre dışı bırakılmasıdır. Türk Medeni Kanunu’muzun 175’inci maddesinde yoksulluk nafakası vardır. İlgili maddede “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimini diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünde kusur aranmaz” hükmü amirdir. İslâm hukukunda ise boşanma nafakası sürelidir.”