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Sağlık Çok şeker tüketenler hızlı yaşlanıyor!
Sağlık

Çok şeker tüketenler hızlı yaşlanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:52:00 -
Çok şeker tüketenler hızlı yaşlanıyor!

Şekerli yiyecekler insanları mutlu ediyor ancak vücutta bıraktığı hasar oldukça fazla. Yapılan bir araştırma bu tatlı yiyeceğin biyolojik yaşı bile etkilediğini ortaya koydu.

Şekerli yiyecekler insanları mutlu ediyor ancak vücutta bıraktığı hasar oldukça fazla. Yapılan bir araştırma bu tatlı yiyeceğin biyolojik yaşı bile etkilediğini ortaya koydu.

Yediğimiz yiyecekler ne kadar genç veya yaşlı hissettiğimizi ve görüntümüzü etkiliyor.

California Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre besleyici ve düşük şekerli bir diyet ile hücresel düzeyde daha genç bir biyolojik yaş arasında kritik bir bağlantı var.

Araştırma, farklı sağlıklı beslenme ölçümlerinin epigenetik saati nasıl etkilediğini görmeyi amaçladı.

Bu biyokimyasal test hem sağlığı hem de yaşam süresini tahmin edebiliyor.
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ŞEKER HÜCRELERİ YAŞLANDIRIYOR

Beslenme ne kadar sağlıklıysa hücreler o kadar gençti.

İlave şeker ile hücresel yaşlanma arasında da bir korelasyon vardı.

Sağlık açısından bilinçli bir diyetle bile tüketilen ilave şekerin her gramı, epigenetik yaştaki bir artışla ilişkilendirildi.

KADINLAR TÜKETTİKLERİ ŞEKERİ AÇIKLADI

Araştırmaya katılan kadınlar günde ortalama 61,5 gram ilave şeker tükettiklerini bildirdi.

Bir kalıp sütlü çikolatada yaklaşık 25 gram ilave şeker bulunurken, bir kutu kola yaklaşık 39 gram ilave şeker içeriyor.

Uzmanlar yetişkinlerin günde 50 gramdan fazla ilave şeker tüketmemesini öneriyor.

Araştırmacılar, ortalama yaşı 39 olan 342 kadının yemek kayıtlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti.

Bireysel diyetler, tükürük örneklerinden elde edilen epigenetik saat ölçümleriyle karşılaştırıldı.

AKDENİZ DİYETİ ÖNERİLİYOR

Antioksidan ve antiinflamatuar bileşenler açısından zengin Akdeniz tarzının epigenetik yaşı düşürdüğü görüldü.

Daha az ilave şeker tüketmek biyolojik yaşlanmanın yavaşlamasına yol açtı.

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