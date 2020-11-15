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Medya Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi
Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Kanal D'de ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2 programındaki Cadılar Bayramı övgüsü vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:21:00 -
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Televizyon programlarında yaşananlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kimi diziler, kimi yarışma programlar ve kimi magazin programları, Türkiye’de çocuklarıyla birlikte televizyon ekranlarının karşısına geçen aileleri adeta tehdit ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, erkek bir oyuncunun kadın karakterini oynaması nedeniyle büyük tepki gören 'Çok Güzel Hareketler 2' programı yeni bir skandalla gündeme geldi.

Bazı sözde ünlü isimlerin milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen Cadılar Bayramı'nı kutlamasının ardından söz konusu burjuva ürünü kutlama, Çok Güzel Hareketler 2'de de işlendi.

Resmen övdüler

Gençlerin Cadılar Bayramı'nı kutlamasına ailelerin nasıl tepki vereceğinin işlendiği 'Kabak Tadı' başlıklı oyunda tepki çeken anlar yaşandı.

Skeçte çıkça Cadılar Bayramı övgüsü yapılırken oyunun kapanışında, 'Bu çocuklar mutlu olacaksa karışmayın. Bazı şeyler bilinmeyiversin. Çocuklar üstüne çok gittik. İstediklerini yapsınlar' denilerek gençlere, ABD ihracı kutlamanın normal bir durum olduğu aktarılıyor.

Müslümanlarla alay edildi

Skeçte ayrıca Müslümanlar için kutsal sayılan dini bayramlarla adeta dalga geçilerek 'Cadılar Bayramı'nız mübarek olsun' ifadelerine yer verildi.

Oyunun son sahnesindeki mesaj, bazı duyarlı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! O sahneye tepki yağıyor
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! O sahneye tepki yağıyor

Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! O sahneye tepki yağıyor

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Yorumlar

hsn

bullar için din ahlak namus önemli değil menfaat ve kültürü yok etmek hedef.  
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Üstad Kadir Mısıroğlu

Niye aynı tepkiyi osmanlı dizisine verecek onuru koyamıyorsunuz.  
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