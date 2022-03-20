Çoğu insan bilmiyor! Bu sırrı öğrenince doğalgaz faturanız…

Kış mevsiminde, karlı ve yağmurlu soğuk havalarda evinizin içine hava girmemesini sağlamak için pencerelerde yaz kış ayarı olduğunu biliyor muydunuz? Son günlerde çok konuşulan ve çoğu kişinin bilmediği pencerelerde mevsime göre ayarlanan bu özellik sayesinde evinizin ısısını koruyabilirsiniz. Ayrıca faturalarınızı daha az gelmesine de katkıda bulunan PVC yaz-kış ayarı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Soğuk havalarda evde daha çok ısınmak ve daha az doğalgaz faturası ödemek için çoğu kişi evde uygulanabilecek etkili yöntemleri araştırıyor. Pakpen, Pimapen gibi isimlendirilen PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunuyor. Bulunduğunuz mevsime göre ayar yaptığınız takdirde hem daha çok ısınıyor hem de faturaların daha az gelmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; yazın evin daha serin olmasını, kışın daha sıcak olmasını PVC yaz-kış ayarını yaparak sağlamanız mümkün. İşte PVC yaz-kış ayarı püf noktaları...

PVC yaz-kış ayarı nasıl yapılır?

•Usta çağırmadan evde kendiniz conta ayarını yaparak istediğiniz yaz veya kış konumuna getirebilirsiniz. Bunun için;

•İlk olarak pencereyi açın ve iç tarafta yer alan kilitleme mekanizmasını bulun. Bu mekanizma genelde yuvarlak veya oval bir pim şeklindedir.

•Gördüğünüz mekanizmanın pim kısmına evde bulunan tornavida ya da alyan anahtarı yardımıyla döndürün. İçinde yer alan silindir kilidi döndürün.

•Silindir kilidin üzerindeki çentik sola (içeri) dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve bu ayar kış ayları için uygun olandır.

•Eğer silindir kilidin üzerindeki çentik ortada ise standart ayar geçerli olduğunu gösterir. Ayrıca bazı PVC pencereler standart ayarlı olarak gelir ve bu şekilde dört mevsim kullanılmasında bir sakınca yoktur.

•Silindir kilidin üzerindeki çentik sağa (dışarı) dönük ise bu durum yaz ayları için uygundur.

Hangi ayarda olduğu nasıl anlaşılır?

- PVC pencerenin yaz mı yoksa kış ayarında mı hangisinde olduğunu anlamak için pencerenizin pervazı ile birleştiği yere bir kağıt parça koyun. Daha sonra koyduğunuz kağıt parçasını çekerek çıkarmayı deneyin. Eğer kağıdı çıkarırken hafif zorlanıyorsanız fakat kağıdı yırtmadan alıyorsanız pencereniz 4 mevsim ayarında olduğunu gösterir.

- Yerleştirdiğiniz kağıdı çekerken zorlanmıyorsanız ya da kağıt kendiliğinden düşüyorsa yaz modunda olduğunu gösterir,

- Kağıdı çekmekte aşırı zorlanıyor ve kağıt yırtılıyorsa da pencereniz kış modunda olduğunu gösterir.

- Ayrıca diğer deneyebileceğiniz bir yöntem ise; silindir kilidin üzerindeki çentiğe bakarak da PVC pencerenizin hangi modda olduğunu anlayabilirsiniz.

- Çentik sola (içeri) dönük ise kış, sağa (dışarı) dönük ise yaz ayarında olduğu gösterir. Çentik ortada ve yukarı dönükse standart ayardadır ve dört mevsim kullanılabilir anlamı taşır.

- Dikkat edeceğiniz bu yöntemle eviniz kışa ve yaza hazırlayabilirsiniz.

Önemli: Cıvatayı tamamen çevirmeyin! Tam olarak 90 derece dönmelidir. Her şeyi doğru yaptıysanız, pencere daha sıkı kapanacaktır. Aksi halde hata yapmışsınız demektir. Tüm cıvataları tekrar kontrol edin ve sağ tarafa döndüklerinden emin olun.