Cocu'nun yeni gözdesi

Konyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kadrosunda ciddi bir değişim yaşanacak.



Teknik Direktör Cocu'nun sezon başı planlamasında yer alan ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalan Aatıf iyileşti.



Milli arada yapılan çalışmalarda Cocu, futbolcusunu ilk 11'e monte etmeye çalışıyor. Fiziksel açıdan da seviyesini yükselten Faslı futbolcu, formayı Valbuena'dan devralacak. Sakatlığının nüksetmemesi durumunda Konyaspor maçında ilk 11'de olacak.



Bunun yanısıra orta sahaya yeni transferler Tolga, Jailson, Benzia gibi isimler de monte edilecek. Böylelikle takım adeta yeni baştan ortaya çıkacak.