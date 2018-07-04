Cocu'nun Ozan Tufan kararı belli oldu
Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, daha önce hakkında olumsuz rapor sunulan Ozan Tufan'a yeniden şans vermek istiyor.04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:49
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Ozan Tufan için kararını verdi.
COCU ŞANS VERMEK İSTİYOR
Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.
Tatilini çalışarak geçiren Ozan'ın son durumu kamp döneminin ardından netlik kazanacak.
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