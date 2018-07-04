Cocu'nun Ozan Tufan kararı belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Ozan Tufan için kararını verdi.

COCU ŞANS VERMEK İSTİYOR

Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.

Tatilini çalışarak geçiren Ozan'ın son durumu kamp döneminin ardından netlik kazanacak.