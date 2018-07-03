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Cocu'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Küme düşen İngiltere Premiere Lig takımı Swansea City'de forma giyen; Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu'nun eski öğrencisiLuciano Narsingh, Fenerbahçe'ye gelmek için kulübüne baskı yapıyor.

03 Temmuz 2018 Salı 11:14
Cocu'nun eski öğrencisi Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Direktör Phillip Cocu, takıma yapılacak takviyeler hakkında sık sık görüş alışverişinde bulunuyor. Kanat bölgesini güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, Hollandalı hocanın ısrarları sonrasında Swansea City forması giyen Luciano Narsingh için temaslara başladı. Başarılı sağ kanadı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen san-lacivertliler, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

KANATLAR ONDAN SORULUYOR

Her iki kanatta da görev yapabilen Luciano Narsingh, PSV'den Phillip Cocu'nun eski öğrencisi. HollandalI yıldız, 1.5 sezondur formasını giydiği Swansea City'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

HEDEFİNDE COCU VAR

Teknik Direktör Phillip Cocu ile yeniden çalışmak için can atan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifine oldukça sıcak bakıyor. Sportif Direktör Damien Comolli ile İngilizler arasındaki pazarlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Swansea City formasıyla ligde 18 maça çıkan Narsingh'in, 1 golü bulunuyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:14
  1. Swansea City
  2. Luciano Narsingh
  3. Fenerbahçe
  4. Damien Comolli
  5. Phillip Cocu

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