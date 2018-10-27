Çocuklarınıza karşı kuralcı ve kararlı olurken sevgiyi unutmayın!

DİSİPLİN KOŞULSUZ SEVGİYLE BİRLİKTE ETKİSİNİ GÖSTERİR

Ne yaparsa yapsın her koşulda anne-babası tarafından sevildiğini ve kabul edildiğini bilen çocuk disiplin yöntemlerine karşı tepki göstermez. Koşulsuz sevgi göremeyen çocukta ise otoriteye karşı devamlı başkaldırma, söylenenlerin tam tersini yapma davranışları görülür. Kurallar yalnızca çocuğun uygun olmayan davranışlar sergilediği, söz dinlemediği zaman uygulanmamalı, her koşulda uygulanmalıdır. Kurallar kuralı koyan kişiye ait değil, davranışa ait olmalıdır. Eğer anne yemek bittikten sonra çikolata yenebileceğine dair bir kural koyduysa bu kural sadece çocuk anne ile birlikteyken değil, diğer insanlarla (baba, dede, teyze gibi) birlikteyken de uygulanmalıdır.

KURALLAR NASIL ANLATILMALIDIR?

Kuralları anne-baba birlikte belirlemeli ve çocuğa da birlikte anlatmalıdırlar. Çocuk okuma yazma biliyorsa kurallar yazılı hale getirilebilir ve bütün aile hep birlikte kurallar hakkında konuşabilir. Daha küçük yaştaki çocuklara kuralların tamamını anlatıp sonra da bunlara uymasını beklemek haksızlık olur. Çünkü küçük çocuklar söylenenlerin çoğunu unutabilirler. Kuralların olumlu bir ifade ile anlatılması da kurala uymayı kolaylaştıran etkenlerden biridir. Yapılacak davranışların emir cümlesi ile söylenmesi, çocuğun aksi davranışlar sergilemesine neden olabilir. Çocuğa "ödevini yapmazsan bilgisayarla oynayamazsın" demekle "Ödevini bitirdiğinde bilgisayarla oynayabilirsin" demek aynı anlama gelmekle birlikte, ilk cümlede bir ceza ifadesi sezilirken ikinci cümlede ödül hissedilmektedir. Olumlu ifade kurala uymayı kolaylaştırdığı gibi, çocuk-anne-baba iletişimini de destekler.



KURAL NE ZAMAN KONULMALIDIR?

Çocuğun emeklemeye başlamasıyla birlikte kural koyma ihtiyacı ortaya çıkar. Emeklemeye başlayan çocuk etrafını keşfetme güdüsüyle dolapları karıştırır, çekmeceleri boşaltır, kendisini tehlikeye sokabilecek davranışlarda bulunur. Bu durumda anne-babaların en sık başvurdukları yöntem "yapma" demek, hatta bağırıp kızmaktır. Bunun yerine küçük yaştaki çocuklar için "Hayır, yapılmaz" demek ve gerekli önlemleri almak (dolap kapaklarına kilit asmak, çocuğun hayatını tehlikeye sokabilecek eşyaları ulaşamayacağı bir yere kaldırmak gibi), yaş büyüdükçe de kuralları çocuğa hatırlatmak gerekir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Disiplin kurarken anne-baba olarak göreviniz otorite olmak değil, çocuğa rehberlik etmek olmalı.

• Çocuğunuzdan beklediğiniz davranışları kendiniz de uygulamalısınız. Örneğin; ondan dişlerini fırçalamasını bekliyorsanız, siz de dişlerinizi fırçalayarak ona örnek olmalısınız.

• Çocuğunuzdan hangi davranışları beklediğinizi açık ve net biçimde açıklamalısınız.

• Çocuğunuzdan beklediğiniz davranışlar yaşına ve kişilik özelliklerine uygun olmalı.

• Kuralları eşinizle birlikte belirlemeli ve çocuğunuza da birlikte söylemelisiniz.

• Çocuğunuzdan beklediğiniz davranışları, ona anlatırken olumlu ifade kullanmalısınız.

• Çok özel durumlar dışında (ölüm, ebeveynlerden birinin evden ayrılması, ağır hastalık gibi) kurallarınız sabit olmalı, çocuğunuz sizin bu konuda kararlı ve tutarlı olduğunuzu anlamalı.