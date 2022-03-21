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Aktüel Çocukların yürekleri ısıtan bayrak hassasiyeti! O anlar böyle kaydedildi
Aktüel

Çocukların yürekleri ısıtan bayrak hassasiyeti! O anlar böyle kaydedildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Nevruz bayramı nedeniyle meydana asılan bayrakların yere düştüğünü gören çocuklar, bayrakları yerden toplamak için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 21:08:00 - 2022-03-21 21:14:29

Manisa’da Nevruz Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Meydanı’nda paten kayan çocuklar, rüzgarda kopan bayrakları görünce yerden kaldırmak için seferber oldu.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Nevruz Bayramı için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Törenin ardından meydanda paten kayan gençler, rüzgarın etkisiyle kopan bayrakları yerden toplamak için adeta seferber oldu.

Bayrakları yerden topladılar

3 gençten biri yerden topladıkları bayrakları direğe tırmanarak yüksek bir yere asmaya çalışırken, vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine zabıta ekipleri de geldi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, çocukların da yardımıyla kopan ipi keserek bayrakları topladı.

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O anlar kaydedildi

 Vatandaş ve zabıta görevlileri, çocuklara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ettiler. O anlar ise aracını park eden bir sürücü tarafından kaydedildi.

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