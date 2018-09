Çocukların hayallerine dokunmayın

Her çocuk dünyayı yeniden keşfeder. Onun acelesi yoktur, bol vakti vardır.

Her çocuk dünyayı kendisi için yeniden keşfeder.

Çocuk gelişiminin temelinde bu iki gerçek vardır.

Biz yetişkinler, onun “hayatı daha kısa yoldan, daha doğru biçimde, hedefe daha yakın öğrenmesini” isteriz. Halbuki, bu istekler, çocuklar için “anlamlı” değildir. Çocuklar için “kısa yol” yoktur...

“Çocukların başarısı” adı altında beklenen, “en zeki çocuk olmak”, “üstün zekalı olmak”, “en başarılı öğrenci olmak”, “grubunun lideri olmak”, “parlak öğrenci olmak” gibi şeyler kompleksli beklentilerdir. Çocuğunuzu olduğu gibi sevip desteklemelisiniz. Çocukların isteme, öğrenme, yapma, deneme, yanılma, yeniden deneme, tanıma, bilme, sorma, gülme, oynama, konuşma, yeme, uyuma istekleri karşılanarak gelişmelerine yardımcı olunmalıdır. Çocuklar dünyaya büyümek ve gelişmek için gelmişlerdir. Bizim yapmamız gereken onları anlamak, keşfetmek ve onlara yardımcı olmaktır. Büyükler çocukları zart-zurtla yönetmekten vazgeçmeli, onları kendilerini yönetmeye heveslendirip teşvik etmelidir. Çocuğun yapması gereken her şeyi, nasıl yapacağı çocuğa öğretilmeli, yapabildiği her şey ona bırakılmalıdır. Gaye, çocuğun her şeyinin mükemmel olması değil, onun özgüven, özdeğer ve özsaygı, yani karakter kazanması olmalıdır.

ÖTE YANDAN...

Bazı ülkelerin yasakladığı 3 yaş altı çocukların televizyon izlemesinin ciddi sakıncaları bulunuyor. Çocuğunuz özenerek yaptığınız sebze çorbasını nazlanmadan içsin, durmaksızın ağlıyorsa bir an önce sussun, işlerinizi bitirirken oyalansın ya da misafir gelecek aman evi dağıtmasın diye televizyonu kurtarıcı olarak mı kullanıyorsunuz? O halde bugün beyaz ekranın karşısında saatlerce oturttuğunuz çocuğunuz; ileride miskin, asosyal, konuşamayan, yeme bozukluğu ve iletişim eksikliği olan, yaratıcılıktan uzak ve odaklanamayan biri olarak karşınıza çıkarsa sorumlusunu uzaklarda aramayın!