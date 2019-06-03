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Çocukların Arefe gününde şeker sevinci

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde çocuklar, arefe gününde bayram mesaisine başladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
Çocukların Arefe gününde şeker sevinci

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde çocuklar, arefe gününde bayram mesaisine başladı. Bayram sevincini yaşayan çocuklar, ilçe mezarlığında poşetler dolusu şeker topladı.


Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı heyecanı yaşayan çocuklar, her yıl şeker mesaisine Arefe Gününde başlıyor. Ellerinde boş poşetlerle ilçe mezarlığına gelen çocuklar, burada kabir ziyaretine gelenlerin ellerini öperek, bayramını kutluyor. Yakınlarının mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar eden yöre halkı halkı ise yanında getirdikleri şekerlerden avuç avuç dağıtarak çocukları sevindiriyor. Ramazan bayramın kutlamak ve şeker toplamak için birbirleri ile yarışan çocuklar zaman zaman insanları kızdırsa da renkli görüntülere de sahne oluyor.


Gün boyu mezarlıkta şeker toplayan çocukların, gün sonunda ise ellerindeki 2-3 kiloluk poşetleri ağzına kadar doldukları görülüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
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