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Çocukları çağırırken söylenmemesi gereken 5 kelime

Çocuklarla iletişim kurarken sözlere dikkat edilmeli. Bazı sözcükler kesinlikle söylenmemeli. Çocukları çağırırken hangi sözcükler söylenmemeli?

27 Ekim 2018 Cumartesi 00:20
Çocukları çağırırken söylenmemesi gereken 5 kelime

ÇOCUKLARI ÇAĞIRIRKEN SÖYLENMEMESİ GEREKEN SÖZCÜKLER

1- AŞKIM
Size basit ve masumane gelebilir ama ‘aşkım’ oldukça cinsellik barındıran ve kafa karıştıran bir hitap şeklidir. Yaşı az büyüdüğünde ve söylenenleri algılamaya başladığı yaşlarda, çocuk bu dengesizlik yaratabilecek hitaplardan anne-baba ve çocuk arasında olması gereken sınırlarında sıkıntılar yaşayabilir. İleriki yaşlarında kendi ilişkilerinde de ‘en sevilen’ ve ‘en değerli’ olmak gibi bir takıntı yaratabilir.

2- ANNECİM VE TÜREVLERİ
Çocuklarınızın size söylemesi gereken hitapları, siz onlara söylerseniz yüksek ihtimalle saygı ve otorite sıkıntıları yaratabilirsiniz. Çok küçük yaşlarda gereksiz bir görev bilinci, akıl verme ve sorumluluk davranışları geliştiren çocuklar, iletişim olarak bağırmayı ve kaba davranmayı seçebilirler.

3- PRENSESİM, PRENSİM
Arada bir şımartmak adına yapılabilecek bu çağırma şekli sürekli hale geldiğinde sosyal hayatta sıklıkla karşılaşmaya başladığımız saygısızlıkların devamını garanti altına almış oluruz. Çok basit bir yaklaşım vardır. Kimse şah değil, padişah değil. Bunu çocuklarınıza erken yaşlarda öğretmeniz, sizin, çocuğunuzun ve toplumun akıl sağlığı için çok yararlı olacaktır.

4- KOÇUM, PAŞAM
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çocuğunuzu diğerlerinden farklı, özel ve güçlü olduğunu ima edecek hitaplar şaka gibi görünse de onun zihninde dengesizliklere, ileriki özel hayatında tatminsizliğe ve sosyal yaşamında saygı problemlerine yol açabilir. Aile arasında ‘paşa’yken, iş yerinde ‘çırak’, okulda ‘sıradan’, özel hayatında da ‘şımarık’ olmasını istemiyorsanız, en basitinden ‘güzel evladım, tatlı yavrum’, ya da en garantisi ismiyle hitap etmeyi deneyiniz.

5- KABA KELİMELER
Toplumumuzda kaba kelimelerle şakalaşmak, hitap etmek oldukça doğaldır. Bu durum olgun yaşlarda normal kabul edilebilir ama daha 6-7 yaşında bir çocuğa küfürlü hitap etmek sadece sizi keyifli ve şakacı hissettirebilir. Maalesef çocuğunuz için erken yaşta aşağılanmak ve dalga geçilmek hislerine maruz kalmak, ileride herhangi bir olumsuz anda şiddete başvurmak ya da içe kapanmak gibi dengesiz davranışlara sebep olabilir.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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