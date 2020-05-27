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Aktüel

Çocuklardan gölge oyunuyla "Evde kal" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:33:41 -
Çocuklardan gölge oyunuyla "Evde kal" mesajı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde Zeynep Ebrar ve Muhammet Emre Gültekin, evlerinde sergiledikleri Karagöz ve Hacivat oyunuyla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için "Evde kal" mesajı veriyor.

12 yaşındaki Zeynep Ebrar ve 9 yaşındaki kardeşi Muhammet Emre Gültekin, Taşova Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Türk Geleneği Gölge Oyunu Projesi kapsamında evlerinde oynadıkları gölge oyununun görüntülerini çekerek gençlik merkezine gönderdi.

Gençlik merkezinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenler ve evde kalınması mesajı veriliyor.

Zeynep Ebrar Gültekin, salgın sürecinde evde çok sıkıldıklarını ancak bu durumu eğlenceli hale getirdiklerini belirterek, "Evde bir farklılık yapmak istedik. Hem biz eğlenmiş olduk hem de diğer arkadaşlarımız için değişiklik oldu. Bu sayede hoşça vakit geçirdiğimiz gibi Türk geleneği olan gölge oyununu yaşatmış olduk." diye konuştu.

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