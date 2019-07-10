Çocuklarda vertigoya dikkat! İşte, tedavi sırasında alınacak önlemler

Vertigo sizin ve etrafınızdakilerin döndüğünü hissetmeniz durumuna verilen isimdir. Aslına bakılırsa baş dönmesi olarak adlandırdığımız sorunun bilimsel ismi vertigodur. Vertigo bir hastalık değil, önemli bir sorunun göstergesidir. Genellikle yetişkinlerde gözlenen vertigo sorununu çocuklar da yaşayabilir.

Serzenişlerine dikkat edin!

Çocuğunuz sık sık başının döndüğünü ya da ağrıdığını size söylüyorsa; onu yakından gözlemlemeniz ve en kısa zamanda doktora götürmeniz son derece önemli. "Çocuk nereden bilsin baş dönmesini. Aman canım oyun sanıyordur" şeklinde sözler çocuğunuzun ileride ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına yol açabilir. Sürekli baş ağrısı yaşayan bir çocuk migren atağı geçiriyor olabilir. Aynı şekilde başının döndüğünü belirten çocuk vertigo sorunuyla karşı karşıya kalmış olabilir .Unutmayın, vertigo yaşam kalitesini bir hayli olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur.

Vertigo belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Kusma

Çift görme

Terleme

İşitme kaybı

Kulak çınlaması

Baş ağrısı

Vertigo neden meydana gelir?

Vertigo sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır.

Vertigo hastalığı nasıl tedavi edilir?

Baş dönmesi sorunu yaşıyorsanız; en kısa zamanda bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Doktorunuz sizi muayene edip, sorunun neden kaynaklandığını en kısa zamanda anlayacaktır. Çeşitli ilaç tedavileri ya da cerrahi operasyonla bu problemden kurtulabilirsiniz.

Çocukların vertigo tedavisinde aileler hangi noktalara dikkat etmeli?

Vertigo küçük çocukların yürümesini güçleştirebilir. Bazı çocuklar vertigo sebebiyle dengelerini sağlamayabilir. Ayrıca çocuklar bu sorunla karşı karşıyaysa kendilerini pek fazla enerjik hissetmezler. Şayet çocuğunuza vertigo tanısı konuldu ve tedavi başladıysa evladınızı sağlığı için birtakım önlemler alabilirsiniz. Öncelikle onunla konuşmalı ve anlayabileceği gibi sorunu kısaca özetlemelisiniz. Sonrasında ise çocuğunuzun zıplamasına, ani hareketler yapmasına engel olun. Çocuğunuzun televizyon ve tabletlerle vakit geçirme sürelerini de kısıtlamanız onların tedavi süreci için son derece faydalı olacaktır.

İçiniz rahat olsun!

Uzmanlar, yetişkinlere oranla çocukların vertigo sorunundan kurtulmalarının çok daha hızlı gerçekleştiğini belirtiliyor.