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Çocuklarda parmak emme davranışına dikkat!

Çocuklarda parmak emme davranışı hangi yaşa kadar normal olarak kabul edilir? Parmak emme davranışı diş yapısına zarar verir mi?

11 Eylül 2018 Salı 21:16
Çocuklarda parmak emme davranışına dikkat!

Bebekler, diş çıkarma dönemlerinde damağın kaşınmasından dolayı parmak emmeye başlar. Bu davranış, genellikle çocuklar uykuya dalarken, açken, yalnız kalınca, korkunca ortaya çıkmaktadır. 3-4 yaşlarına kadar normal kabul edilen davranışın, bu yaş aralığından sonra devam etmesinin altında psikolojik faktörler olabilir. Ebeveynin baskıcı ve çok kontrolcü tutumu, çocuğun kendine güvenini azaltabilir ve çocuk parmak emme davranışını gösterebilir. Kendisiyle yeterince ilgilenilmediğini düşünen çocuklar da ilgi çekmek için daha küçükmüş gibi davranmaya eğilimli olur. Bu konuda en büyük yardımcısı parmak emmedir. Aile içinde yaşanan gerginlikler de çocuklarda bu davranışı tetikleyebilir. Medical Park Fatih Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Fatih Aydın,"Parmak emme, herhangi bir pisko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar normal görülen bir olgudur ve her çocukta görülür. Bu davranışın en önemli iki sebebi yeni doğan bebeklerin parmak emmeyi daha anne rahminde öğrenmiş olması ve doğuştan sahip oldukları en güçlü reflekslerden birinin emme refleksi olmasıdır" ifadelerini kullandı.

DİŞ YAPISINI BOZUYOR

Parmak emme alışkanlığı açlıktan kaynaklanmadığı için genellikle beslenme problemlerine neden olmaz. Araştırmalar, en geç 5-6 yaşlarında sona erdiği takdirde davranışın zararsız olduğunu belirtiyor. Ancak davranışın bu yaşlardan sonra devam etmesi dişlerde deformasyona neden olmaktadır. Henüz gelişmekte olan kas ve kemik yapıları üzerine basınç uygulayan parmak emme, dişlerin yer değiştirmesine neden oluyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:16
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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