Çocuklara marka tuzağı



Dünyanın en büyük pazar araştırması şirketinden Millward Brown tarafından yapılan araştırmada, çocukların, anne babalarının yaptığı alışverişi markalara doğru yönlendirdiği ortaya çıktı.



Türkiye’de de ve özellikle büyük şehirlerde; varlıklı kesim çocukları açısından bunun oldukça yaygın olduğu biliniyor.



Araştırma kapsamında, ABD, Brezilya, Almanya, İspanya, Hindistan, Çin ve Japonya’da 1920 kentli çocukla yüzyüze görüşüldü. Araştırmaya göre, 9-14 yaş arasındaki her 3 çocuktan 2’si, anne ve babalarının otomobil, moda markaları, cep telefonları gibi pahada ağır alışverişlerini etkiliyor.



İlginç sonuçlardan birisi de, çocukların yarısının son modayı takip etmeyi sevdiklerini söylemeleri. Erkek çocukların %45’inin, kızların da %55’inin moda propagandalarının tutsağı olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, çocukların ev halkının alışverişi üzerinde belli oranda çocukların etkilerinin olduğunu tahmin ettiklerini, ancak etkinin bu kadar büyük olmasının kendilerini şaşırttığını söylüyorlar.

Özellikle televizyon reklamlarının çocuklara dönük olarak yapılmasının arkasında uyanık şirketlerin bu zaafı keşfetmeleri var.. Çocuklar üzerinden pazar payı savaşı reklamla körüklenen moda yoluyla yapılıyor.

Abur-cuburdan korunmalısınız

Abur-cubur diye tanımlanan besinler genellikle çocukların sevdiği tek yönlü kalori kaynaklarıdır. Tuzlu/şekerli ve yağlı olmaları en önemli özellikleridir. Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmede yerleri yoktur. Ancak her çocuk bir şekilde bu besinlerle tanışır ve arzu eder. Çocukların bu besinlerle tanışmaları mümkün olabildiğince geciktirilmelidir. Bunlar, yemeğini yemediği zaman öğün yerine yiyebileceği bir besin grubu değildir. Çocuğun böyle bir ilgi kurmasına izin verilmemelidir. Bu besinler, çocuk için öğün vaktinde normal beslenmesini temin etmek üzere ödül olarak da kullanılmamalıdır. Özellikle iştahlı, gürbüz veya şişman çocukların denetimsiz olarak çok miktarda tüketmesi sağlıklı değildir.