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Çocuklar üçüncü kez sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve Ramazan Bayramın’da evlerinde geçiren 0-14 yaş ve altı çocuklar, 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:22:58 -
Çocuklar üçüncü kez sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve Ramazan Bayramın’da evlerinde geçiren 0-14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı. Havanın serin ve yağmurlu olmasına aldırış etmeyen çocuklar, inegöl sokaklarında aileleriyle gezi turuna çıktı.


Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklarIN üçüncü kez dışarı çıkmalarına için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar, havanın yağmurlu olması sebebiyle parklarda vakit geçiremezken, şehir turuna çıktılar. Çocuklar aileleriyle birlikte yağmur altında gezerek vakitlerini geçirirken, bazı çocuklar ise bol bol fotoğraf çektirdiler. İnegöl’de normal kalabalık sayısı çocukların sokağa çıkmasıyla bir kat daha arttı.

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