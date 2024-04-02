Çocuklar kültür dostu okulda geleneksel oyunları öğreniyor

Giresun’da, “Kültür Dostu Okul Projesi” kapsamında oluşturulan sınıf dışı mekanlarda anaokulu öğrencilerine geleneksel oyunlar anlatılıyor, el yapımı oyuncaklarla oynamaları teşvik ediliyor.

Oyuncak müzesi, masal evi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 387 öğrencinin eğitim gördüğü Fındıkyurdu Anaokulunca 3-6 yaş grubu okul öncesi grubuna yönelik hazırlanan proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklendi. Bu anlamlı projeyle okulda oyuncak müzesi, masal evi ve drama salonu da bulunan kış bahçesi oluşturuldu.

Yakar top, beş taş, kör ebe

Yakar top, beş taş, kör ebe gibi geleneksel oyunları öğrenen çocuklar, yöre kültürünü yansıtan el yapımı oyuncaklarla oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Kentteki diğer anaokulları dahil yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Okul Müdürü Nilüfer Cebeci, masal, oyun ve oyuncakların çocukların eğitiminde önemli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Çocuklarımıza, geçmiş ile bugünü birleştiren kültürel mirası aktarmayı hedefledik. Buraya adım attıklarında adeta bir masal dünyasına giriyorlar. Oyuncak müzesinde fındık aracı, daktilo, minyatür fotoğraf makinesi, karagöz-hacivat kamyonet gibi el yapımı ahşap oyuncaklar var.”

Terapi dev var

Rehber öğretmenlerin bu alanlarda terapi yaptığını belirten Nilüfer Cebeci, özel eğitim öğrencileri için de alanın çok uygun olduğunu ifade etti. Nilüfer Cebeci, e-twinning projesiyle çalışmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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