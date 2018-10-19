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Çocuklar için evde yapılabilecek organik oyun hamuru tarifi

Çocukların zihinselgelişiminde ve motor kaslarının gelişiminde oyun hamurları önemliyer almaktadır. Kendi hayal dünyalarını şekle dönüştürebilirler. Evde rahatlıkla yapılabilecek oyun hamuru tarifi…

19 Ekim 2018 Cuma 20:01
Çocuklar için evde yapılabilecek organik oyun hamuru tarifi

Oyun hamurları çocukların yaratıcılığı ve hayal gücü için oldukça önemlidir. Fakat dışarıdan satın aldığınız oyun hamurlarının ne kadar sağlıklı olduğunu kimse bilmiyor. İçerisinde kullanılan kimyasal maddeler, çocuklar için zararlı olabiliyor. Çocuklarınızın sağlığını tehlikeye atmamak için evinizde kolayca oyun hamuru yapabilirsiniz. Evde yaptığınız oyun hamuru, bir yandan çocuklarınızın zihnini geliştirirken diğer yandan sağlığına zararlı olacak bir madde içermediği için gönlünüz daha ferah olacaktır. Peki evde oyun hamuru nasıl yapılır? İşte evde kolay uygulayabileceğiniz oyun hamuru tarifi…

MALZEMELER

-1 su bardağı un

-1 su bardağı su

-1/4 bardak tuz

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-2 çay kaşığı tartar kremi ya da organik elma sirkesi

-Çıkabilen gıda boyası

HAZIRLANIŞI

-Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve topraklanmaması için iyice karıştırın.

-Karışım sıvı bir hale geldiği zaman kısık ateşe alın ve karıştırmaya devam edin.

-Hamur toplanana kadar ve tencereden ayrılıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

-Daha sonra soğumaya bırakın.

-Hazırladığınız hamurun kurumaması için mutlaka kapalı plastik kaplarda ya da cam kavanozlarda saklayın.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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