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Aktüel Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti
Aktüel

Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:34:00 -
Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti

Ülke genelinden gelen yardımların toplandığı AFAD Koordinasyon Merkezinde görevli ve gönüllüler, açılan kolilerin içindeki malzemeyi dezenfekte ediyor, ayrıştırarak ihtiyaç olan bölgelere yönlendiriyor. Koordineli ve titiz çalışmaların yürütüldüğü toplanma merkezinde açılan kolilerden ise duygusal mektuplar çıkıyor. Özellikle çocukların hazırladıkları koliler hem görevlileri hem de bu kolilerin ulaştığı afetzedeleri duygulandırıyor.

“Allah yardımcınız olsun”

Türk Kızılay aracılığı ile yollanan bir kolide 12 yaşındaki bir çocuğun mont gönderdiği, montun cebine de biriktirdiği 125 lirayı koyduğu ve üzerine “Allah yardımcınız olsun” notunu yazdığı görüldü. Binlerce mektubun bulunduğu kolilerin bazılarında çocuk hikayelerinden oluşan kitapların her birinin üzerine birer çikolata yapıştırıldığı görüldü.

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