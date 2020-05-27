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Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Korona virüs (Covid-19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:14:22 -
Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Korona virüs (Covid-19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.


Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı. Bayburt’ta parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.


Bazı çocuklarda aileleriyle tedbirlere uyarak Çoruh Nehri çevresindeki alanlarda arkadaşlarıyla buluşup, eğlenceli zaman geçirdi.


Dışarıda eğlenmenin keyfini süren 8 yaşındaki Ali Yiğit, kitap okuyarak vakit geçirdiğini anlatarak, “Covid-19 nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama şimdi dışarıya çıktım, mutluyum." ifadesini kullandı.

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