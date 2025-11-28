Çocuk Üniversitesi özel misafirlerini ağırladı

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Düzce’de eğitim gören tüm öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitici ve öğretici atölyelerini bu kez özel eğitim sınıfı öğrencilerine açtı.

Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, Ritim ve mutfak atölyelerinde etkinliklere katılmalarının ardından daha sonra ise doğa bilimleri atölyesinde eğlenceli zaman geçirdi. Uygulamalı eğitimlerden faydalanan ve el becerilerini geliştiren özel öğrencilere ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.