Aktüel Çocuk Üniversitesi özel misafirlerini ağırladı
Aktüel

Çocuk Üniversitesi özel misafirlerini ağırladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocuk Üniversitesi özel misafirlerini ağırladı

Düzce’de bir ilkokulda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret etti. Çeşitli eğitim atölyelerine katılan öğrenciler keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Düzce’de eğitim gören tüm öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitici ve öğretici atölyelerini bu kez özel eğitim sınıfı öğrencilerine açtı.

Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, Ritim ve mutfak atölyelerinde etkinliklere katılmalarının ardından daha sonra ise doğa bilimleri atölyesinde eğlenceli zaman geçirdi. Uygulamalı eğitimlerden faydalanan ve el becerilerini geliştiren özel öğrencilere ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

