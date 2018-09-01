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Çocuk parkında cinayet!

KKTC'nin Girne kentinde bir çocuk parkında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:27
Çocuk parkında cinayet!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentindeki bir çocuk parkında Fevzi Ş. isimli bir şahıs, bankta uyumakta olan Hasan Polat Sepetçioğlu’nu küfrettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde yaşayan 34 yaşındaki Fevzi Ş. isimli bir kişi, sahil kordon boyu üzerinde bulunan bir çocuk parkındaki bankta uyumakta olan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu'nu küfrettiği gerekçesiyle yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile bıçakladı. Polisin açıklamasında, şahıslar arasında ilk önce tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sonrası Fevzi Ş. kendisine küfredildiği gerekçesiyle yanındaki ekmek bıçağıyla Hasan Polat Sepetçioğlu'nu bankta boynundan ve sırtından bıçaklayarak acımasızca öldürdü. 

CENAZE TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Polis tarafından tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede polis, zanlının kanında 189 miligram alkol tespit edildiğini belirtti. Zanlı ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak bulundurma’ suçlarından yargılandı. Fevzi Ş.’nin davası hâlâ devam ederken, hakim Hazan Aksun zanlıya 3 gün tutukluluk emri verdi. Polisin cinayetle ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

Hasan Polat Sepetçioğlu'nun cenazesinin ise yapılacak otopsinin ardından Türkiye'ye gönderileceği bildirildi. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:27
  1. KKTC

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