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Çocuk gelişiminde resim yapmanın yararları nelerdir?

Çocukların gelişiminde resim yapmak çok önemlidir. Anneler bazen duvarları boyamalarından dolayı çocuklara bu etkinliği kısıtlarlar. Fakat çocukları onların gelişimi için resim yapmaya teşvik etmelilerdir.

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:33
Çocuk gelişiminde resim yapmanın yararları nelerdir?

ÇOCUK GELİŞİMİNDE RESİM YAPMANIN FAYDALARI

  • Çocuğun kendi başına başardığı en güzel bireysel aktivitedir.

  • Boyama kitaplarını boyaması yerine, boş bir kağıda istediğini çizmesini sağlayın. Böylece hayal gücü daha çok gelişecek. Sadece çizgiler doğrultusunda değil. Kendisinin istedikleri yer alacak kağıdın üzerinde. Bu çocuğunuzun daha çok hoşuna gidecektir.

  • Özgürlük ve özgünlük duygusunun gelişiminde oldukça etkilidir.

  • Renkleri ve nesneleri öğrenmede fayda sağlar.

  • El becerilerini geliştirir.

  • Çocuğunuzun küçük kaslarının gelişmesini sağlar.

  • El ve göz koordinasyonunu arttırır.

  • Çocuğunuza resim yaptırmaktan ziyade, kendisinin yaptığı resmi birlikte yorum getirin. Yani çizdiği resimde neler olduğunu sorun. Niçin bu renkleri tercih ettiğini öğrenin. Ancak yargılamadan ve eleştiride bulunmadan bunu gerçekleştirin.

  • Çocuğunuzun resimde kullandığı renkler, iç dünyasını yansıttığını unutmayın. Yani çocuğunuz koyu renkleri tercih ediyorsa (özellikle siyah), çocuğunuza tepki vermeden gözlem altına alın. Nedenlerini araştırın ve hissettirmeden çözüme ulaşın. Çünkü o yaşlardaki çocuğa bir şey anlatamayacağınız gibi tepki vererek daha çok üzerinde baskı kurmayın. Bu çocuğunuzun daha çok içine kapanmasına ya da iç dünyasının karışmasına sebebiyet verebilir.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM YAPMAK NEDİR?

Resim ya da boyama yapmak çocuklar için algı, beceri ve yaratıcılığını ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Bunlarla beraber çocuğun gelişimine de faydası vardır. Örneğin; çocuğun boş bir kağıdın üzerine çizdiği kendince nesneler, figürler ve çizgiler çizerler. Buda anne ve babanın hoşuna gider. Çocukta bu durumdan mutlu olur ve kendine olan güveni artar. Resim çocuklar için, kendini ifade etme ve iletişim aracıdır. Kullandığı renkler, çizdiği nesnelerle ve figürlerle iç dünyasını kağıda yansıtır. Resim çocuğun rahatlama aracıdır. Çocuk gün içerisindeki duygu ve düşüncelerini kağıda döker. Anne ve babanın çocuğun yaptığı her resmi dikkatle incelemesi gerekir. ”Çocuğum bana ne anlatmak istiyor?” diyerek düşünmesi gerekir. Ancak ebeveynler çocuklarını böyle yaparak çok daha iyi tanırlar.

Resim çocuk için deşarj olma aracı olmaktadır. Resim ya da boyama yaparken çocuk gün içerisindeki kızgınlık ve öfkelerini atar. Çocuğun resim yaparken kullandığı fırça, boya kalemi ya da pastel boyaları kağıda bastırışlarıyla dahi çocukta bir rahatlama gerçekleşir. Böylece çocuğun içinde biriken enerji, meşru bir biçimde boşalma imkanı bulur.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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