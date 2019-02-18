Çocuk Atletizmi Projesi coşkuyla devam ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi 2019 yılının ilk semineri Alanya’da yaptı. İki gün süren seminere 68 kursiyer katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi 2019 yılında da ülkeyi kucaklamaya devam ediyor.2019 yılının ilk semineri; Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın talebi doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bağlı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde Fakültenin Konferans ve Spor Salonlarında gerçekleştirildi. “IAAF Çocuk Atletizmi” projesine Alanya’da 68 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi.7-12 yaş grubu çocuklara yaptırılan uygulamalara Atatürk Ortaokulu ile Alman Waldorf Yaşam Okullarından toplam 98 öğrenci katıldı.

Necdet Ayaz: “Gelecekteki şampiyonlarımızı arıyoruz”

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı.Ayaz, “Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede gerçekleştirilen bu projesi ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesine çaba sarf ediyoruz.Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde bu proje ile keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yetenek keşfedilerek gelecekteki şampiyonlarımız olacak.Bu projeye gerekli desteği esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar’a,Yönetim Kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Uygulamada 98 çocuğa eğitim verildi

Seminerin “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum dersleri Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Yapıcı, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri deIAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Uygulama bölümüne katılan 98 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları seminer eğitmenleri nezaretinde seminere katılan 68 kursiyer tarafından yaptırıldı.Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen“Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” ile “Fair Play” dersleri Öğretim Görevlisi, Spor Yazarı ve aynı zamanda projenin Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.

Eskimeyen değerler unutulmadı

“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen “Eskimeyen Değerler” bölümüne; Türk atletizminin efsane atleti İsmail Akçay, Yüksek Atlamada Milli, şampiyon ve rekortmen atlet Işık Bayraktar, Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Alanyaspor Kulübü Başkanı aynı zamanda Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu davet edildi. Davet edilen eskimeyen değerlerimiz Haldun Domaç’ın moderatörlüğünde kursiyerlere slayt ortamında tanıtıldıktan sonra Atletizm Federasyonunca yaptırılan plaket ile ödüllendirildi.

Eskimeyen Değerlerin ödülleri Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Moderatör Haldun Domaç, Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar ve Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından verildi.