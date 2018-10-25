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Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı dayatmayın

Anne babaların, vejetaryenlik gibi et ve süt ürünlerinden uzak çarpık beslenme tarzları da çocukların bu besin gruplarına karşı antipati geliştirmeleriyle sonuçlanabiliyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:27
Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı dayatmayın


Ebeveynlerin çocukları yemeye zorlamaları çocuğun yemek yeme alışkanlığından daha da soğumasını beraberinde getirebiliyor.

Hatta çocuklar yemeği reddederek, bazı isteklerini ailelerine yaptırma yoluna gittikleri bir gerçek. Yaz aylarında sıvı kaybeden vücut bir de yetersiz beslendiğinde, çocuklarda önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Yetersiz beslenme çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansızlık, bağışıklık sisteminde zayıflık yapmakta.. . Onun için anne babalar çocuklarını inatlaşmaya teşvik edecek şekilde çocuğu başkalarıyla kıyaslamaktan ve yemek konusunda aşırı ısrarcı tutumlardan uzak durmalı..

Çocuğa yemek yedirmek için peşinde koşmak yerine, ailece masada her gün aynı saatlerde yenen yemeğe çocuğun da katılmasının sağlanılması gerek.

Zorlamayın takdir edin

Önündeki yemeği bitiren çocukları takdir etmek, onları yemeğe teşvik etmek açısından yemekten sonra dondurma gibi ödüller sunmak faydalı olabilir.

Çocukların belli dönemlerde yemek seçmeleri normal karşılanmalı..

Süt içmeyi reddeden çocukların sütlü tatlı veya yoğurt yemeleri sağlanabilir.

Son yıllarda gıdalarda artan katkı maddeleri, çocukların özellikle de okulda ve arkadaş ortamlarında fast food tarzı beslenmeleri, gazlı ve şekerli soğuk içeceklerin tüketilmesi çocuklarda iştah açıyor.

Özgüveni az ve mutsuz çocuklar, aşırı kalorili ve şekerli gıdalarla kendilerini mutlu etme yoluna gidebiliyor. Bu şekilde beslenmeden duyulan haz, doyma duygusundan uzaklaşmayı da beraberinde getiriyor. İştahları artan ve dengesiz beslenen çocuklarda obezite riski artıyor, metabolik problemler ortaya çıkabiliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:27
  1. vejeteryan
  2. çocuk
  3. sağlıklı beslenme

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