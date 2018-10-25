Çocuğun kalıcı dişleri ne zaman çıkacak?



Bebeğinizin ilk dişleri 6. aydan itibaren çıkmaya başlar ve 2 yaş civarına kadar süt dişleri 20 tane olarak tamamlanmış olur.

Ancak anne ve babaları tedirgin eden sürme zamanı farklılıklarıyla ilgili endişeler yersizdir. Biraz daha erken veya daha geç sürmesi endişelenecek bir durum değildir.



Daimi dişler (kalıcı) olan 6 yaş dişlerinin çıkması ile karışık dişlenme dönemi adı verilen hem süt hem de daimi dişlerin aynı zamanda ağızda olduğu dönem başlar.

Yine 7 yaş civarında süt dişlerinin altında yer alan daimi dişlerin köklerinin gelişmesi sonucu süt dişlerinin köklerini eritmeye başlar ve bir süre sonra süt dişleri sallanarak düşer. Yerini alttan çıkan daimi diş alır.

12 yaşına kadar süren karışık dişlenme döneminin sonunda ömür boyu ağzında kalacak olan daimi dişlerin hepsi 28 tane olarak tamamlanmış olur (4 adet 20 yaş dişi hariç)

Süt Dişlerinin Çıkma Sırası

Süt dişlerinin sürme zamanları (ağızda görünme zamanları) yaklaşık olarak yandaki tablodaki gibidir.

Ancak her çocuk farklıdır ve kimi çocuğun, erken konuşup erken yürüdüğü gibi süt dişleri'ndede sürme zamanlarında farklılıklar olabilmektedir.

Aileler süt dişleri'nin erken yada geç çıkmasından tedirgin olmakta ve sıklıkla, diş doktoruna sürme zamanlarındaki farklılıklar ile ilgili endişelerini dile getirmektedir.



Bu tabloya göre küçük değişiklikler normal kabul edilmekle birlikte, çocuğunuz diş hekimi tarafından muayene edilerek herhangi bir anomali olup olmadığı konusunda daha kesin bir bilgi verebilir.

6-8 aylık iken süt dişleri çıkmaya başlayıp 3 yaşına kadar tüm dişler ağızda yerini alır. 6 yaş dişlerinin çıkmasına kadar süren bu dönem "Süt dişli dönem" olarak adlandırılır.

DAİMİ DİŞLERİN SÜRMESİ

Kalıcı dişlerin çıkma sıraları hakkında tablodaki sürme zamanları genel bir bilgi verebilir.

Ancak kalıcı dişlerde de çıkma zamanları farklılık gösterebilir.

6 yaşında ilk büyük azı dişinin sürmesi ile başlayan döneme "karışık dişlenme dönemi" denir.Çünkü ağızda artık hemsüt dişi hem de daimi kalıcı dişler vardır.

Bu dönem 12-13 yaşında tüm süt dişlerinin belirli bir zamanlama ile birer birer düşmesi ile sona erer ve daimi dişli dönem başlar.

Kalıcı itme başlıyor

Süt dişlerinin sallanarak düşmesine sebep olan şey, alttan gelen kalıcı dişlerin kökleri oluştukça süt dişlerini yukarıya doğru itmesindendir. Bu itme ile süt dişinin köküne basınç yapacağından süt dişinin kökünde erime meydana getirir. Zamanla tamamen eriyen kökleri sebebiyle bebek dişi adı da verilen süt dişleri düşer, yerlerine kalıcı dişler geçer.



Farklı durumlar..

Her ne kadar sürme zamanları ile ilgili farklılıklar olabilse de, bu bazen çeşitli anomalilere işaret edebilir. Bu anomaliler arasında hatalı anatomik duruşları sebebiyle gömük kalan dişler, yada dişin hiç oluşmaması gibi durumlar olabilir. Kesin teşhis, ancak bir diş hekimi tarafından ağız içi muayenesi ve röntgen tetkiki ile ortaya çıkarılabilir.

Çocuk diş hekimliği artık ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi



Bir diş hekimi size çocuğunuz için "bir çocuk diş hekimi görmeli" dediğinde şaşırmayın. Çocuk diş hekimlerine pedodontist adı verilir. Diş hekimliği eğitimi bittikten sonra Pedodonti anabilim dalında ayrı bir uzmanlık yapılarak elde edilir. Çocuk diş hekiminin görevi, bebeklikten itibaren tüm çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik önlemleri almak ve tedavilerini yapmaktır.

Ayrıca engelli hastalar ile özel ilgi gerektiren kişilerde ağız ve diş sağlığının korunması, teşhis ve tedavisinden sorumlu olan diş hekimliği dalı olan pedodonti koruyucu diş hekimliği tedavilerini de kapsıyor.