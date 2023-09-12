Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti 5’inci yılında kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine başlayan aileler, bin 471 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesini sürdürüyor. Aileler çocuklarına çağrıda bulundukça terör örgütünde çözülmeler artıyor.

8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından oğlu Erhan’ın kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Aysel Artık, Hatay’dan Diyarbakır’a geldiğini ve evladını alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını söyledi. Destek çağrısında bulunan Artık, “Çocuğum gelene kadar burada evlat mücadeleme devam edeceğim. Herkesten destek istiyoruz. Çocuklarımızın dönmesi için bize yardımcı olsunlar. Evladımızın yanımızda olmayışından dolayı canımız çok yanıyor. Çocuğumun babası evlat hasretinden vefat etti. Oğlumu görmeden eşim hayatını kaybetti. Ayakta duracak halimiz kalmadı. Erhan, beni görüp duyuyorsan ne olur geri dön” dedi.