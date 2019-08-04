0553 313 94 23

CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası

- Türkiye, Mısır'da düzenlenen organizasyonda 6 madalya kazandı

04 Ağustos 2019 Pazar 15:00
CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Türkiye, Mısır'da düzenlelen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Sharm El Sheikh şehrinde düzenlenen organizasyonda 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Organizasyonda 4x100 metre erkeklerde Tuğcan Kaytar, Yiğit Yılmaz, Emre Çolaklar ve Onur Berke Kuyumcu’dan oluşan milli takım, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya ulaştı. Milli sporculardan Onur Berke Kuyumcu 50 metre su üstünde, Beril Ülker, Onur Berke Kuyumcu, Miray Tuncel, Yiğit Yılmaz’dan oluşan milli takım ise 4x50 metre su üstü karışık bayrak yarışında kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Bronz madalyalar ise kadınlar kategorisi 50 metre su üstünde Beril Ülker ile 100 ve 200 metre su üstünde iki kez kürsüye çıkan Tuğcan Kaytar'dan geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:00
  1. 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası
  2. CMAS
  3. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
  4. Paletli Yüzme
  5. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci Arseven 'Atatürk' tartışmalarına dikkat çekti! “Ölmüşleri övmek, ölmüşlere sövmek’
    1. Gazeteci Arseven 'Atatürk'..
    2. Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti..
    3. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    4. Televizyon dizileri manevi değerlere..
    5. Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören..
    6. Balcı'dan çarpıcı tespit: "Bir milleti..
    7. Kırıkkale’de adliye personeli 1..
    8. Alexander Sörloth 2+2 yıllığına..
    9. Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    10. Eski belediye başkanının kızı dünya..
    11. Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
    12. Bingöl’de23 dilenci yakalandı
    13. Aydın'da bıçaklı kavga!
    14. Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte..
    15. Teksas saldırganının "İspanyol..
    16. Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları..
    17. Başkentte 12 gecekondu kül oldu
    18. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık..
    19. Genç badmintonculardan 16 madalya
    20. Malatyalılar havuzlara akın ediyor
    21. Sokak hayvanları için yeni beslenme..
    22. Umuda yolculukta yine insanlık dramı
    23. Vali Yavuz uyardı: “Lütfen fındık..
    24. Özel sporcu Muhsine Gezer dünya..
    25. Şuhut’ta trafik kazası: 1 yaralı
    26. "Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin..
    27. Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan..
    28. Sudan'da anayasa bildirisi ön..
    29. Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı..
    30. Otomobil TEM otoyolunda viyadükten..
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın