Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 1. Lig’de Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, finaldeki rakibi Kızıltepe Cevherspor’u yenerek 1. Lig’e yükseldi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, finaldeki rakibi Kızıltepe Cevherspor’u yenerek 1. Lig’e yükseldi. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Malatya’da oynanan play-off maçlarında namağlup serisini korudu. Finaldeki rakibi Kızıltepe Cevhertepe sporu 3-1’lik setlerle yenen Cizre Belediye ekibi 1. Lig’e yükseldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Kaymakam Arıcan, bu şampiyonluğu ise tüm Cizreli vatandaşlara armağan ettiklerini söyledi.

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